Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de,  Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.


Kaynak: DHA
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