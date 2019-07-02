Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de - Resmi karşılama töreni (1)
Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.
Kaynak: AA
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