Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıksınlar Resmi Rakamları Yalanlasınlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl oluyor da kalkıp 'en yüksek enflasyon AK Parti iktidarları döneminde' diyorsun. Hayatları yalan, bunlarda dürüstlük diye bir şey yok. Ben resmi rakamları açıkladım. Çıksınlar bunlar bu resmi rakamları yalanlasınlar" dedi.

Ankaralı işadamları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi politikalarına yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi. Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar toplamaya çalışanlara inat Türkiye'nin ufkunu aydınlatmak üzere çalıştıklarını belirten Erdoğan, verilen emeklerin neticelerinin alınmaya başlandığını kaydetti. Geçen yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapandığını, dış ticaret açığının daz 55 milyar dolara gerileterek önemli bir başarıya imza atıldığını söyleyen Erdoğan, "İhracattaki artışın oldukça sağlık ve dengeli bir zeminde yürüdüğünü görüyoruz. Mesela 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 33'den 37'ye çıktı. 10 sektörümüz 5 milyar doların üzerinde, 5 sektörümüzde 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık ürünleri ihracatında ilk defa 2 milyar doları aştık. Yılbaşının hemen öncesinde her kesime yönelik destek ve teşvik müjdelerini milletimizle paylaştık. Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımızdan sosyal destek ile ayakta duran vatandaşımıza, esnaftan sanayiciye, çiftçiden asgariye ücretliye kadar her kesimin üzerindeki yükleri azaltacak tedbirleri hayata geçiriyoruz. Türkiye uluslararası yatırımlar açısından cazibesini korumayı sürdürüyor. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı. Satın alma kapasitesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız. İnşallah yılsonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur, faiz, enflasyon merkezli dalgalanmayı birileri, başta ana muhalefet olmak üzere milletimizin moralini bozma vesilesine dönüştürmeye çalışıyor. Rakamlar farklı şey söylüyor" diye konuştu.

"Çıksınlar bunlar bu resmi rakamları yalanlasınlar"

AK Parti iktidarı öncesindeki 14 yıl ile AK Parti iktidarı dönemindeki enflasyon rakamlarını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl oluyor da kalkıp 'en yüksek enflasyon AK Parti iktidarları döneminde' diyorsun. Hayatları yalan, bunlarda dürüstlük diye bir şey yok. Ben resmi rakamları açıkladım. Çıksınlar bunlar bu resmi rakamları yalanlasınlar. Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110. Kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlar daha önceki aylarda çok daha olumlu bir seyri ifade ediyor. Turizmde tarihi rekorlara imza attığımız bir yılı geride bıraktık. Yaklaşık 40 milyon turisti ağırladık. Bunlar tarihi rekor. 26 milyar dolar civarında oradan gelirimiz var. Merkez Bankası rezervlerimiz başbakanlığım döneminde 136 milyar doları buldu, bir düşüş yaşadık ama şimdi toparlanmaya başladık. Son rakam 92 milyar dolar düzeyine geldi. Milli gelirimizin yüzde 9'u olan kamu borç stokumuzun sürdürülebilirlik konusunda mali piyasalarda en küçük bir tereddüt bulunmuyor. Zaman zaman yalan yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda ülke olarak gayet iyi durumdayız. Dünya ortalaması yüzde 59, gelişmiş ülkelerde yüzde 72, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 39 olan hane halkı borcunun milli gelire oranı Türkiye'de sadece yüzde 16. Hadi bakalım gel bunu da yalanla. Asıl vermek istediğim mesaj, Türkiye'nin demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliği ile hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye devam ettiğidir. Yürüdüğümüz bu yolda en büyük desteği iş dünyasından alıyoruz ve alacağımıza inanıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA