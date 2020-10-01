Erdoğan'dan AYM ile ilgili önemli açıklama
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Erdoğan'dan AYM ile ilgili önemli açıklama

01.10.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması söylemlerine ilişkin, "Parlamento bu konuda yapılanmaya giderse seve seve bende buna katılırım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması söylemlerine ilişkin, "Parlamento bu konuda yapılanmaya giderse seve seve bende buna katılırım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam ile ilgili soruya, "İdamla ilgili karar çıktığında bana gelmeyecek mi? Geldiğinde onaylarım. Meclis idamla ilgili olumlu bir karar verdiğinde makamım olarak bende bunu onaylarım" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması söylemlerine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Parlamento bu konuda yapılanmaya giderse seve seve bende buna katılırım" değerlendirmesini yaptı.

HDP'nin Genel Kurul salonunda bulunmamasına ilişkin soruya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onun varlığı ya da yokluğu arasında herhangi fark yok. Onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır" cevabını verdi.

Barolar düzenlemesinin reddedildiğini hatırlatan gazeteciye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reddetti, bitti iş. Biz bunun kararını kendimiz verdik" karşılığını verdi.

Bilim Kuruluna ilişkin soru üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Bilim Kurulu kimlerden oluşuyor, bilim insanlarından. Bilim insanları da bununla ilgili her türlü düşüncelerini, çalışmaları, araştırmalarını yapıyorlar ve Sağlık Bakanımızın başkanlığında yürütüp adımlar atılıyor. Ama tabii üzüntümüz var. Nedir? Sayının buralara kadar çıkmaması en büyük beklentimizdi. Bir ara 14'e kadar düştü. Biraz tavsiyelerimize maalesef tamam. Buna bir uysak her şey değişecek. Temenni ederim ki uyarız ve böylece bir an önce de korona virüs belasından ülkemizi kurtarırız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Erdoğan'dan AYM ile ilgili önemli açıklama
Erdoğan'dan AYM ile ilgili önemli açıklama
Erdoğan'dan AYM ile ilgili önemli açıklama
Erdoğan'dan AYM ile ilgili önemli açıklama
Erdoğan'dan AYM ile ilgili önemli açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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