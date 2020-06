Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz ARTVİN'de, Çoruh Nehri'nde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp betonu törenle döküldü.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri'nde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp betonu törenle döküldü. Törene video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya koronavirüs salgının pençesinde kıvranırken, biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz" dedi. Türkiye'nin en prestijli projelerinden Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp betonunun dökümü, yapımı tamamlanan Rize'nin Merkez ve Güneysu ilçesi Taşlıdere Vadisi ıslahı 5'inci kısmı ile Bayburt Demirözü Sulaması projesinin açılışı törenle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenlerde, Yusufeli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye Futbol Federasyonu ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de baraj inşaatı sahasında hazır bulundu.'ÇIĞIR AÇACAK ESERLERİN YÜKSELİŞİNİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ'Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin hayır duasını alacak eserler bırakmanın nasip işi olduğunu belirterek, "Ülkemizi kavgada, dövüşte, polemikte, küçük hesaplarda değil, hizmet siyasetinde yarışılan bir iklime taşımış olmayı en önemli başarımız olarak görüyoruz. Bu büyük değişimi kavrayamadığı için hala hizmet, eser, proje siyaseti ile değil, milletin ortak değerlerini istismar ile ayakta kalmaya çalışanları tebessüm ile seyrediyoruz. Dünya koronavirüs salgının pençesinde kıvranırken, biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Çanakkale'de 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en büyüklerinden birisi olacak köprümüzün 18 Mart zaferini temsil eden 318 metrelik kulesinin son bloğunu yerleştirdik. GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı'nı ki, yeni adı, temel atmasından şu ana gelişine kadar çok emeği geçmiş olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu olan bu barajı tamamlamak da yine bize nasip oldu" dedi.'EKONOMİNİN ÇARKLARI YENİDEN TAM GÜÇ DÖNMEYE BAŞLADI'Salgın dönemini sağlıkta, gıda ve temizlik ürünleri tedariğinde, kamu düzeninde başarıyla yöneten Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne de asla ara vermediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Planladığımız normalleşme takvimini sağlığımızdan ve ülkemizin önceliklerinden taviz vermeden dengeli bir şekilde hayata geçiriyoruz. Ekonomimin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun şekilde hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz, onun için de işte cumartesi-pazar günlerini de artık kısıtlama noktasında serbest olarak ilan ettik, vatandaşlarımızın rahatlıkla sokağa çıkabilmelerinin yolunu da açtık. Ama maske, mesafe, temizlik, buna çok dikkat edeceğiz. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki normalleşme adımlarına uygun şekilde ihracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler bekliyoruz. Son aylarda salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşadığımız kayıpları telafi etmenin çok ötesinde hedeflere sahibiz. Geleceğimize ümitle bakmamız için pek çok sebebimiz var. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve daha kararlıyız. Bizim büyüklüğümüz nüfusumuzun çokluğundan, ekonomimizin rakamlarından, silahlarımızın menzilinden, şehirlerimizin şatafatında ibaret değildir ve olmayacaktır. Türkiye sanayisi, teknolojisi, tarımı, ticareti, hizmet alt yapısı yanında asıl insani duruşu ile büyük bir devlet olduğunu salgın sürecinde tüm dünyaya göstermiştir. En önemli gücümüz olan birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece Allah'ın izni ile bizi yolumuzdan alı koyacak hiçbir engel görmüyoruz."'18 YILDA 585 BARAJI ÜLKEYE KAZANDIRDIK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barajların sembolik bir öneminin olduğunu dile getirerek, "Tarım arazileri susuzluktan çatlarken, şehirde yaşayan insanlar susuzluktan kururken, biz kendi insanlarımızın değerlerine savaş açanlarla uğraşıyoruz. Baraj inşaatı işte bu geri kalmışlıkların da bir sembolüdür. 18 yılda 585 yeni barajı ülkeye kazandırdık. İftihar projesi olan Yusufeli Barajı'nın beton dökme işine tanıklık ediyoruz. Barajın 4'te 3'lük gerçeklemesini geride bırakmış oluyoruz. Çoruh, çok hareketli bir havzadır. Çoruh Nehri üzerinde gerdanlık gibi dizli olan Muratlı ve Borçka gibi baraj ve elektrik santralleriyle ülkemize hizmet ediyoruz. Nisan ayında tamamlamayı planladığımız Yusufeli Barajı da bu gerdanlığın adeta imamesi durumundadır" dedi.'YILLIK 1.5 MİLYAR LİRA EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK'275 metre gövde yüksekliği barajın 100 katlı bir binanın yüksekliğine eş değer olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tamamen kendi mühendislerimizin eseri olan bu eser, ekonomimize yılda 1 buçuk milyar lira katkı sağlayacak ayrıca Çoruh Vadisi'ni de taşkınlardan koruyacak. Barajla birlikte yollar, köprüler, menfezler, tüneller ve yeni Yusufeli ilçesi inşa edildi. Burada adeta yeni bir hayat alanı kuruluyor. Bu eser nadide ve dev bir eserdir. Bu dağların arasında böyle bir eserin yapılmış olması ve bunu Türk firmalarının, mühendislerinin yapmış olması bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır. Bu eserin ülkemize kazandırılmasında ter döken herkesi, tebrik ediyorum" diye konuştu.'TAŞKINLAR YAŞANMAYACAK'Rize'de de ıslah çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirilen ıslah çalışmaları sayesinde artık Taşlıdere Vadisi'nde taşkınların yaşanmayacağını belirtti. Bayburt Demirözü Sulaması'nın da açılışını yapan Erdoğan, "Buranın inşasına 2017 yılında başladık ve şu an sulamaya hazır hale geldi. Yatırımın toplam tutarı ise 239 milyondur, bölge için önemli bir yatırım hayata geçirildi" dedi.PAKDEMİRLİ: BARAJIN YÜKSEKLİĞİ EYFEL KULESİNE DENK GELİYORCumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşan Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli de şunları söyledi: "Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu betonun dökümünü gerçekleştiriyoruz. Bir damla suyun heba edilmemesi adına birçok proje hayata geçirildi. Ülkemizin en hızlı akan Çoruh Nehri üzerinde önemli bir proje hayata geçiriliyor. Yusufeli Barajı ve HES, gövde yüksekliğiyle neredeyse Eyfel Kulesi'ne denk geliyor. Barajımız, şu an 208 metre yüksekliğine ulaştı. Yüzde 79'luk bir fiziki gerçekleştirme sağladık. 2021 yılının 4'üncü ayında tamamlamayı planladığımız Yusufeli Barajı, faaliyete geçtiğinde yıllık 1.9 milyar kilovat saat elektrik üretimi gerçekleşecektir. Bu üretim rakamı ise Antalya kadar büyük bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılamaya eş değerdir. Mühendislik harikası olan bu baraj, dev bir eser olarak geleceğe miras kalacaktır."Konuşmaların ardından Yusufeli Barajı'na 3 milyonuncu metreküp beton döküldü, Rize'nin Merkez ve Güneysu İlçesi Taşlıdere Vadisi ıslahı 5'inci kısmı ile Bayburt Demirözü Sulaması projesinin açılışı Artvin, Rize ve Bayburt'a yapılan video konferans bağlantısı ile gerçekleştirildi. YUSUFELİ BARAJITürkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürdürülüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 205 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 4 milyon metreküplük beton imalatı planlanan baraj inşaatında şu ana kadar 3 milyon metreküplük imalat gerçekleştirildi.ARTVİN'DEN EDİRNE'YE YOL YAPILACAK KADAR BETON DÖKÜLECEKBaraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2021'de ise elektrik üretimine geçilecek. ÇORUH HAVZASI'NA 143 PROJE PLANLANDI

Yıllık ortalama debisi 6,3 milyar metreküp olan Çoruh Nehri'nin kaynak kısmındaki Laleli Barajı ile daha aşağı kesiminde yer alan TBMM 85'inci Yıl Muratlı Barajı arasında kurulan santrallerde toplam 2 bin 632 megawatt kapasiteyle yılda 8,631 gigawatt elektrik üretilecek. Çoruh Havzası'nın yan kolları ile birlikte toplamda 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 gigawatt elektrik üretimi gerçekleştirilmiş olacak.

