Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi, Kandil'deki kan...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondan ve katılımcılardan görüntüler MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. Önder İmam Hatipliler Derneğinin kurultayında konuştu.
08.09.2019 17:24
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. Önder İmam Hatipliler Derneğinin kurultayında konuştu. (6)
Kaynak: AA