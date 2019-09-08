Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi, Kandil'deki kan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi, Kandil'deki kan...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondan ve katılımcılardan görüntüler MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. Önder İmam Hatipliler Derneğinin kurultayında konuştu.

08.09.2019 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. Önder İmam Hatipliler Derneğinin kurultayında konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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