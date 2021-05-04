Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇİFTÇİ BİR VATANDAŞIN EVİNDE İFTAR YAPTI
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Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇİFTÇİ BİR VATANDAŞIN EVİNDE İFTAR YAPTI

Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇİFTÇİ BİR VATANDAŞIN EVİNDE İFTAR YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Dikmen ve ailesinin iftarda konuğu oldu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Dikmen ve ailesinin iftarda konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber, Ankara'nın Ayaş ilçesinde yaşayan bir ailenin konuğu oldu. Çiftçi Bekir Dikmen'in evine gelen Erdoğan, aile üyeleriyle muhabbet edip, çocuklara hediye verdi. Erdoğan, daha sonra Dikmen'in evinde kurulan sofrada iftar yaptı.

Haber:  ANKARA,


Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇİFTÇİ BİR VATANDAŞIN EVİNDE İFTAR YAPTI
Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇİFTÇİ BİR VATANDAŞIN EVİNDE İFTAR YAPTI
Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇİFTÇİ BİR VATANDAŞIN EVİNDE İFTAR YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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