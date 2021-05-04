Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇİFTÇİ BİR VATANDAŞIN EVİNDE İFTAR YAPTI

Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Dikmen ve ailesinin iftarda konuğu oldu.