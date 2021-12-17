Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. - İSTANBUL
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