Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü

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