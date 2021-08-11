Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile telefonda görüştü
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Cibuti ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile telefonda görüştü - Haberler
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