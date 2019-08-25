Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimine, evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları...

25.08.2019 18:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi

Alandaki vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (5)

Erdoğan: "CHP yönetimine, evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın"

Kaynak: AA