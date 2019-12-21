Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar, peşlerini bırakmayacağız."
21.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar, peşlerini bırakmayacağız."
Kaynak: AA