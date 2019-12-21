Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar, peşlerini bırakmayacağız."

21.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar, peşlerini bırakmayacağız."

Kaynak: AA
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