Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp, Sözde İyi Parti ve Saadet Partisi Hdp'nin Peşine Takılmış Durumdalar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi HDP'nin peşine takılmış durumdalar"

"Lider kadrodan kayıplar vermeye başladılar. Şuanda Kuzey Irak'ta önemli sorumlular bitti. Bir tane önemli liderleri ağır yaralı, bunun yanında ölenler var. Biz bu terörü bitirmenin kararlılığı içindeyiz, bu işi çözeceğiz"

"Bunların içinde alt seviye yok. Bakıyorsun Kandil bölge sorumlusu, bunun yanında dış ilişkiler sorumlusu, onların ağzından. Örgüt sözcüsü, bunu ismen söylemeyeceğim, bu isim biliniyor ama şuanda komada olduğunu arkadaşlar söylüyorlar, lider kadrosunda, baronların arasında olanlardan"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğan düşmanlığı bunların gözlerini öyle kör etmiş ki, Türkiye düşmanlığı ile Erdoğan düşmanlığını ayırt edemez hale gelmişler. Bölücü terör örgütünün ağzı ile konuşan HDP yöneticilerinin bu açıklamalarına tepki gösteremeyen CHP, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi yöneticileri bu düşmanlığın ortaklarıdır" dedi.

Çankaya Köşkü'nden gerçekleştirilen bir televizyon yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler ve beka sorunu, gerçekleştirdiği mitingler ve izlenimleri, Cumhur İttifakı, muhalefetin seçimlerdeki söylem ve tutumu, terörle mücadelede gelinen son durum, bugüne kadar gerçekleştirdikleri ve hayata geçirecekleri projeleri, ekonomiye yönelik hamleler, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili kararı, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi gibi konuları değerlendirdi.

"Biz bu terörü bitirmenin kararlılığı içindeyiz, bu işi çözeceğiz"

PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKP-C'ye kadar karanlık güçlerin besleyip büyüttüğü bütün terör örgütlerinin hepsini tepelediklerini belirten Erdoğan, "Lider kadrodan kayıplar vermeye başladılar. Şuanda Kuzey Irak'ta önemli sorumlular bitti. Bir tane önemli liderleri ağır yaralı, bunun yanında ölenler var. Biz bu terörü bitirmenin kararlılığı içindeyiz, bu işi çözeceğiz. Terör belasını çözmedikten sonra yatırımcı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine yatırım yapmaz. Terör örgütleri ve onların hamileri yerel seçimleri bir fırsat olarak görüyorlar" diye konuştu.

"Bir gece ansızın gelebiliriz" mesajı ve o gecenin ne zaman geleceğinin sorulması üzerine Erdoğan, "O geceyi açıklarsak orada bir tane adam bulamayız. Bunları biz haber vermeden, bir gece ansızın derken bunu başarıyoruz" dedi.

Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden bahseden Erdoğan, "Bunların içinde alt seviye yok. Bakıyorsun Kandil bölge sorumlusu, bunun yanında dış ilişkiler sorumlusu, onların ağzından. Örgüt sözcüsü, bunu ismen söylemeyeceğim, bu isim biliniyor ama şuanda komada olduğunu arkadaşlar söylüyorlar, lider kadrosunda, baronların arasında olanlardan. Daha önce de bunların Sincar sorumlusu öldürülmüştü. Bizim buradaki en önemli İHA'lar koordinatları yakalıyor, SİHA'lar yakaladığı koordinatları vuruyor. Gerektiğinde F-16'lar devreye giriyor. Bir gece ansızın gelebilme olayına gelince, işte hiç haber vermeden, arkadaşlarımıza ön talimatları verdiğimiz için onlar hiç sağa sola bilgi vermeden gidip gereğini yapıyorlar. Zira dost bildiklerimiz bile bizim karşımıza dikiliyor. Terörle mücadele noktasında artık yeni bir dönemin içindeyiz" diye konuştu.

"CHP, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi onların peşine takılmış durumdalar"

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin birliktelikleri gizleyemediklerini kaydeden Erdoğan, "Bunlar çok başarısız bir siyaset oynadılar. 'Biz böyle bir dörtlü bir araya gelirsek, bunu da gizlersek netice alırız.' Gizleyemezsin. Nitekim de gizlemediler. Halkımız CHP, sözde İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi arasındaki, Sayın Bahçeli'nin deyimiyle zillet ittifakı, ben de illet diyorum, çok iyi idrak etmiş, kapalı kapılar arkasında dönen pazarlıkları biliyor ama detayını bilmiyor. Biz bu detaylara ulaştık. Bunların içinde bir tane temelsiz Temelli var Sezai, bu açıklamayı PKK'dan bağımsız yaptığı düşünülebilir mi? Zaten onlar PKK'dan emir almadan adım daha atamazlar. CHP, sözde İYİ Parti ve Saadet partisi onların peşine takılmış durumdalar" şeklinde konuştu.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölgenin olmadığının altını çizen Erdoğan, boşuna beka meselesi demediklerini kaydetti. Erdoğan, "Bu temelsiz Sezai birlikteliğin diğer iplerini eline almış tehdit ediyor. Kürt vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Sizin iradenize ipotek koyan bu adamlara gelin demokratik bir şekilde sandıkta cevabı verin" ifadelerini kullandı.

"Türkiye düşmanlığı ile Erdoğan düşmanlığını ayırt edemez hale gelmişler"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı eleştiren Erdoğan, "Bir tane ilçe belediye başkanını getirip buraya aday koymak Ankaralılara saygısızlıktır" açıklamasında bulundu, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'nin belediyecilikle ilgili özelliklerini anlattı.

Kaynak: İHA