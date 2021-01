Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bizzat eski cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezine dönüşmüş durumdadır. Üzüm üzüme baka baka kararır misali bölücü örgütün uzantılarıyla kurmuş olduğu ittifaktan dolayı CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7'nci Olağan Erzurum ve Erzincan il kongrelerine video konferans ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadrolarının gece gündüz demeden çalıştığını, ter dökerek mücadele ettiğini söyledi. Erdoğan, milletin AK Parti ile ilk kez 24 saat kapısını kendine açık tutan, derdiyle dertlenen farklı bir zihniyete kavuştuğunu kaydetti. Erdoğan, AK Parti ile vatandaşların devletin her kademesinde dinamik, vizyoner, gayretli bir kadro ile tanıştığını, milleti hakir gören, 'yobaz' diyerek insanları aşağılayanların yerini 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şartıyla hareket eden yeni bir tasavvura bıraktığını belirtti. 'DEMOKRASİMİZE LEKE VURULMASINA MÜSAADE ETMEDİK'

Erdoğan, "Yeri geldi sokaklarımızı karıştırmak isteyenlere meydan okuduk, bölücü terör örgütünü açtıkları çukurlara gömdük. Darbecilerle 15 Temmuz gecesi göğüs göğüse mücadele ettik. Ama milletimizin emanetine el uzatılmasına ve demokrasimize leke vurulmasına asla müsaade etmedik. 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akıyla çıktık. AK Parti'nin eşsiz başarısının sırrını öğrenmek istemeyenler aynaya bakıp kusuru kendilerinde aramak yerine hep başka yerlere baktılar. Milleti anlamak, uyuşmak yerine 'Stockholm sendromu' diyerek milleti aşağıladılar. Anadolu insanına 'makarnacı', 'yobaz', 'kömürcü', 'göbeğini kaşıyan adam' dediler. 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi olacak' serzenişiyle içlerinde biriktirdikleri kini ortaya saçtılar" diye konuştu.'BUNUN ADI TAM OLARAK BEŞİNCİ KOL FAALİYETİDİR' Cumhurbaşkanı Erdoğan, her hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarından emeklisine, öğretmeninden askerine toplumun farklı kesimlerini tehdit etmeye başladığını söyleyerek, "Hemen her gün bir CHP yönetici tarafından ülkesi ve milleti için ter dökenler gerekirse vatanı için canını vermeyi göze alan kahramanlara 'militan' yaftası vurularak hedef tahtasına konuluyor. Bölücü terör örgütünün şehir eşkıyalarını çukur eylemlerinde aklama yarışına girenler, bugün devletin valisine, kaymakamına askerine ahlaksızca 'militan' iftirası atıyor. Milletimizin canına kast eden PYD'li teröristlere gösterdikleri sempatinin onda birini kendi vatandaşlarına, mesela Diyarbakır'da evlatlarının örgütten kurtarmak için nöbet tutan acılı ailelere göstermiyorlar. Bunu adı siyaset değil siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir. Türkiye'de muhalefetin böyle bir akıl tutulmasına yakalanması Türk demokrasisi adına gerçekten endişe vericidir. Bu iç karartıcı tablo mevcut CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin en bariz göstergesidir" dedi.'SİYASİ KİMLİĞİNİ KAYBETMEKTEDİR'Erdoğan, CHP Genel Başkanının bu siyasi tükenmişlikle yüzleşmek varken akla hayale gelmedik iftiralarla AK Parti ve Cumhur İttifakına saldırdığını vurgulayarak, "Parti teşkilatlarını sarmış taciz, tecavüz, yolsuzluk skandallarını; nefret söylemini körükleyerek milletin dikkatinden kaçırmaya çalışmaktadır. Bizzat eski cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezine dönüşmüş durumdadır. Üzüm üzüme baka baka kararır misali bölücü örgütün uzantılarıyla kurmuş olduğu ittifaktan dolayı CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. İnşallah 2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır" ifadelerini kullandı. 'ASIL GÜNDEMEMİZE ODAKLANACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti tarzı siyasetin ortak noktalara odaklanan siyaset tarzı olduğunu, AK Parti'nin milletin tamamının emanetini taşıyan bir hareket olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Bizim rehberimiz yüz yıllardır bu kutlu davayı nesilden nesile taşıyan ilim hikmet ve gönül erleridir. Bizim yolumuz şehitlerin gazilerin kalbi, ülkesi ve milleti için çarpanların yoludur. Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz işimizi kolaylaştırmıyor. Bilakis sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Biz hiç bir zaman muhalefete göre tavır alan, CHP'ye göre politika belirleyen, muhalefetin kifayetsizliğinden medet uman bir parti olmadık. Kuruluşumuzdan itibaren hep kendimizle yarıştık. Kendi projelerimizle yarıştık. Türk siyasetini esir alan vizyonsuzluğa rağmen her gün bu ülke için hayal görmeye ve bunları gerçekleştirmeye gayret ettik. Biz işimize bakacağız. Türkiye için ne yapabiliriz, ona bakacağız. Milletimizin gönlündeki yerimizi nasıl güçlendiririz ona bakacağız. Muhalefeti kendi bunalımlarıyla, kendi sığ tartışmalarıyla kendi Bizans oyunlarıyla baş başa bırakacak asıl gündemimize odaklanacağız. Varsın onlar ahlaksız siyaset yaparak oyalansınlar. Biz vaktimizi ve enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için kullanacağız. Bizler milletin kapısını seçimden seçime çalan, halini hatırını soran bir parti asla olmadık olmayacağız. İlk günkü aşkla heyecanla ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Ulaşamadığımız ve gönlünü kazanmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayana

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR