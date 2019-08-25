Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, sen kimin yanındasın?"
Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Toplu açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (4)
Erdoğan: "CHP, sen kimin yanındasın? Eğer 'Türkiye'nin yanında olduğunu' söylüyorsan, o zaman milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var?"