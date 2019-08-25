Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, sen kimin yanındasın?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, sen kimin yanındasın?"

Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

25.08.2019 18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (4)

Erdoğan: "CHP, sen kimin yanındasın? Eğer 'Türkiye'nin yanında olduğunu' söylüyorsan, o zaman milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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