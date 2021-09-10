Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'nin fitilini ateşlediği, ittifak ortaklarının da 'Bizans' benzetmeleriyle benzin döktüğü nefret siyaseti, oynanan oyunun... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin fitilini ateşlediği, ittifak ortaklarının da 'Bizans' benzetmeleriyle benzin döktüğü nefret siyaseti, oynanan oyunun...

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin fitilini ateşlediği, ittifak ortaklarının da 'Bizans' benzetmeleriyle benzin döktüğü nefret siyaseti, oynanan oyunun bir parçasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin fitilini ateşlediği, ittifak ortaklarının da ' Bizans' benzetmeleriyle benzin döktüğü nefret siyaseti, oynanan oyunun bir parçasıdır."

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'CHP'nin fitilini ateşlediği, ittifak ortaklarının da 'Bizans' benzetmeleriyle benzin döktüğü nefret siyaseti, oynanan oyunun... - Haberler
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