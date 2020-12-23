Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin, eğer azıcık ar, haya duygusu varsa, tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin, eğer azıcık ar, haya duygusu varsa, tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına...

23.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin, eğer azıcık ar, haya duygusu varsa, tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin, eğer azıcık ar, haya duygusu varsa, tüm bu taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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