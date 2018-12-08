Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'nin Bizim İnsanımıza Milletimize Yaptığı Zulmü Babalarımızdan Çok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin bizim insanımıza milletimize yaptığı zulmü babalarımızdan çok dinledik. Gaz yağından tut, sana yağına kadar hepsi nüfus cüzdanında mühürlü"

"AK Parti Belediyeciliğinde hizmet var, temizlik, sanat var. Temizlik dedim de işte Ümraniye, hatırlıyorsunuz dimi o çöplüğün patlamasını, 39 vatandaşımız orada öldü. Şimdi İstanbul bu CHP'ye bunun hesabını bugüne kadar nasıl sorduysa 31 Mart'ta da sormayacak mı?"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'nde halka hitap etti.