Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat, kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir siyasi eşkıyalık yapmayı iyice...
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat, kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat, kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi."
AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
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