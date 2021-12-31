Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat, kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir siyasi eşkıyalık yapmayı iyice... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat, kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir siyasi eşkıyalık yapmayı iyice...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat, kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat, kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' CHP'nin başındaki zatın bu eşkiyavari baskınlarla derdi, kamu kurumlarından bilgi almak değil, orada kaos ve kargaşa...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: " CHP'nin başındaki zatın bu eşkiyavari baskınlarla derdi, kamu kurumlarından bilgi almak değil, orada kaos ve kargaşa...

AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri

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