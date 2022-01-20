Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat kazandı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat kazandı
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un, 4 Mart 2020'de basın toplantısındaki sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, Özkoç'un Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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