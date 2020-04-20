Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'li belediyelerin ısrarla ve salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.(7)

Erdoğan: "Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin ısrarla ve salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır."

Kaynak: AA