Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'li belediyelerin ısrarla ve salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
20.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.(7)
Erdoğan: "Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin ısrarla ve salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır."
Kaynak: AA