Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kötü manzaraların bazıları, CHP'li belediyelerin işbaşında bulunduğu şehirlerde sıkça görülmeye başlandı"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kötü manzaraların bazıları, CHP'li belediyelerin işbaşında bulunduğu şehirlerde sıkça görülmeye başlandı"

10.02.2021 13:40 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:47

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiğli Tramvayı temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı, kendi belediyesinin Hazineden daha uygun şartlarda borçlandığını övünerek anlatıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bütçesinin neredeyse 2,5 katı borçlu bir belediye olarak, zaten böyle bir borçlanma hakkına sahip değildir Bay Kemal, bunları öğren"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u, sokakları çöplerden geçilmeyen, musluklarından su akmayan, ulaşımı felç, etrafı altyapısı olmayan gecekondularla çevrili, havası kirli, insanları sahipsiz ve mutsuz bir şehir olarak devralmıştık. Ekibimizle el ele verip, birkaç yıl içinde şehrin tüm sorunlarını çözüm yoluna koyduk. Maalesef bu kötü manzaraların bazıları, son dönemde İstanbul'da yeniden hortlamaya, İzmir'de ve CHP'li belediyelerin işbaşında bulunduğu başka şehirlerde sıkça görülmeye başlandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kötü manzaraların bazıları, CHP'li belediyelerin işbaşında bulunduğu şehirlerde sıkça görülmeye başlandı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kötü manzaraların bazıları, CHP'li belediyelerin işbaşında bulunduğu şehirlerde sıkça görülmeye başlandı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kötü manzaraların bazıları, CHP'li belediyelerin işbaşında bulunduğu şehirlerde sıkça görülmeye başlandı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kötü manzaraların bazıları, CHP'li belediyelerin işbaşında bulunduğu şehirlerde sıkça görülmeye başlandı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kötü manzaraların bazıları, CHP'li belediyelerin işbaşında bulunduğu şehirlerde sıkça görülmeye başlandı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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