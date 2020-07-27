Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Kurultayı) Söyledikleri 'biz geliyoruz'. Neye geliyorsun, projen var... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Kurultayı) Kongre yaptılar, söyledikleri 'biz geliyoruz'. Neye geliyorsun? Projen var mı, yok."

Kaynak: AA