Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Kurultayı) Söyledikleri 'biz geliyoruz'. Neye geliyorsun, projen var...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
27.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Kurultayı) Kongre yaptılar, söyledikleri 'biz geliyoruz'. Neye geliyorsun? Projen var mı, yok."
Kaynak: AA