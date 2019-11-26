Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti"
Toplantı salonu ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
26.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:34
Toplantı salonu ve katılımcılardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP kendi kendine bir orta oyunu oynadı ve artık bitti"