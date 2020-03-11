Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek çok tehlikeli bir... Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.