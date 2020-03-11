Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek çok tehlikeli bir...
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
11.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:16
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (2)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek çok tehlikeli bir...