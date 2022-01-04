Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yerine siyasi eşkıyalığa özen gösterdiler.
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yerine siyasi eşkıyalığa özen gösterdiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yerine siyasi eşkıyalığa özen gösterdiler. Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı karıştırdılar."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet