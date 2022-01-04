Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yerine siyasi eşkıyalığa özen gösterdiler. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yerine siyasi eşkıyalığa özen gösterdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yerine siyasi eşkıyalığa özen gösterdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Hukuk ve demokrasi içinde sorumlu siyaset yerine siyasi eşkıyalığa özen gösterdiler. Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı karıştırdılar."

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, 1940'ların diktacı, jakoben, millete ve milletin değerlerine düşman CHP'sinin güncel sürümünden...

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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