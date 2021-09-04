Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala imza atıyorlar"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala imza atıyorlar"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez ziyaret etmedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala, kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden bir terbiyesizliğe imza atıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(CHP) Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala imza atıyorlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(CHP) Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala imza atıyorlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(CHP) Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala imza atıyorlar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(CHP) Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala imza atıyorlar'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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