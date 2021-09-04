Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala imza atıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu, 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez ziyaret etmedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala, kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden bir terbiyesizliğe imza atıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey