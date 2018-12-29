Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Hangi Boyaya Boyanırsa Boyansın, Hangi Kılığa Girerse Girsin Milletimiz...
- Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programına katıldı.
- Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programına katıldı.
Kaynak: AA