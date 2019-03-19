Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Gitti Ülkemizin Sırtına Hançer Saplamak İçin Herkesle Yatıp Kalkan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Gitti Ülkemizin Sırtına Hançer Saplamak İçin Herkesle Yatıp Kalkan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP gitti ülkemizin sırtına hançer saplamak için herkesle yatıp kalkan terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak kurdu"ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ereğli'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP gitti ülkemizin sırtına hançer saplamak için herkesle yatıp kalkan terör örgütünün emrindeki partiyle ittifak kurdu"

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ereğli'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et