Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP Genel Başkanı sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP Genel Başkanı sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir" -"Türkiye güvenlikten ekonomiye pek çok cephede beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyor" -"İster sahada ister masada olsun tehdit teşkil eden her türlü hamleyi bertaraf ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP Genel Başkanı sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir"
- "Türkiye güvenlikten ekonomiye pek çok cephede beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyor"
-"İster sahada ister masada olsun tehdit teşkil eden her türlü hamleyi bertaraf ediyoruz. Teröristleri öne sürüyorlar, ezip geçiyoruz. Ekonomimize saldırıyorlar, kısa sürede toparlanıp yolumuza devam ediyoruz"
-"Sadece son birkaç yılda Suriye'de, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de elde ettiğimiz sonuçlar başlı başına bir başarı hikayesidir"
-"CHP Genel Başkanı sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir"
-"Tank Palet Fabrikası, istihdam, emeklilik konularındaki yalanlarına cevaplarımızı verdik. Aynı yalanların bir kısmına yenilerini ekleyerek tekrarlamaktan hicap duymuyor"
-"Ağzını her açtığında ecdadımıza hakaret etmeyi marifet sanıyor. Hiç kimsenin milletimizin tarihine haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz. Bu kişinin çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP Genel Başkanı sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir"