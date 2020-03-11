Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Bu zat, 34 şehit verdiğimiz gecede...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Bu zat, 34 şehit verdiğimiz gecede 'Esed'in askerleri bizim askerleri koruyor' diyebilecek kadar zıvanadan çıkmıştır.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Bu zat, 34 şehit verdiğimiz gecede 'Esed'in askerleri bizim askerleri koruyor' diyebilecek kadar zıvanadan çıkmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA