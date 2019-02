Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Geleneğinde Sandıkta Hile Adeta Bir Tarzı Siyasettir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP geleneğinde sandıkta hile adeta bir tarzı siyasettir. Bu parti 1946 seçimlerinde milletin sandıktaki iradesini gasp etmiştir. Aradan geçen onca zamana rağmen CHP halen aynı kafadadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul sandık başkanlarıyla bir araya geldi. Sandık başkanlarına seslendikten sonra spor salonunda toplanan binlerce kişiye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde 195 bin, İstanbul'da ise 31 bin sandıkta oy kullanılacak. Seçimlerde Türkiye genelinde 195 bin, İstanbul'da ise yaklaşık 31 bin sandıkta oy kullanılacak. İstanbul'daki 10,5 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 21'i AK Parti üyesidir. 280 binin üzerinde sandık görevlimiz olacak. Seçim günü herkesten önce sandığa gelecekler. Sabah kimse gelmeden görevlilerimiz sandıkta olacak. Geçenlerde Esenler ilçesinde rastgele 7-8 sandık görevlisini arayarak hangi sandıkta görevli olduklarını sordum. Bir gece ansızın sizi de arayabilirim, hiç belli olmaz" dedi.

"800 irtibat noktası kurduk"

İstanbul'un 959 mahallesinde 800 irtibat noktası kurduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'AK Sandık' adını verdiğimiz yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz. Sandığı sağlam tutmazsak, tıpkı dibi delik bir kaba konan su gibi verdiğimiz onca emeğin ellerimizin arasından kayıp gitmesini, heba olmasını engelleyemeyiz. Ne kimsenin tek bir oyuna tenezzül edeceğiz ne de tek bir oyumuzun ziyan olmasına izin vereceğiz. Biz her zaman olduğu gibi bu seçimde de CHP'nin teranelerine cevabımızı vereceğiz. Ama bunun için ilk şart sandığı sıkı tutmak" ifadelerini kullandı.

"CHP geleneğinde sandıkta hile adeta bir tarzı siyasettir"

"CHP geleneğinde sandıkta hile adeta bir tarzı siyasettir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu parti 1946 seçimlerinde açık oy, gizli tasnif yöntemiyle yetinmedi, bir de sonuçları günler sonra açıklayarak oy pusulalarını da hemen imha ederek milletin sandıktaki iradesini gasp etmiştir. Aradan geçen onca zamana rağmen CHP halen aynı kafadadır. Bunlar bir garip. Ülkemizdeki seçim sistemi dünyaya örnek olacak bir şeffaflığa sahip. CHP ve onlarla birlikte hareket eden bir kesim her seçim öncesinde ve sonrasında suyu bulandırmak, kafaları karıştırmak için ortalığı velveleye veriyor. Her seferinde hakkettikleri cevabı milletten de, Seçim Kurulu'ndan da aldıkları halde aynı teraneyi sürekli ısıtıp gündeme getirmekten geri durmazlar" dedi.

"31 Mart akşamı zillet ittifakına Cumhur İttifakı en güzel cevabı verecektir"

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da darbe yapanlara karşı kurulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin yanında Kandil'deki terör örgütünün desteklediği HDP, bir yanında adı İYİ olan bir parti, diğer yanında Saadet Partisi var. Bizim yanımızda millet var, cumhur var. Ne yaparsanız yapın 31 Mart akşamı bu zillet ittifakına, bu illet ittifakına Cumhur İttifakı en güzel cevabı verecektir" dedi.

Sandık kurullarının 200 gramlık Rize çayı ile seçmenlere ulaşarak ikram edeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir de kenevirden yapılmış torbamız var. Rahmetli anam evde file dokurdu. Naylon poşetler toprakta erimiyor. Ama biz kenevirden üretilmiş poşetle halkımıza gerçek bir çevreci bir parti olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA