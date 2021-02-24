Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir"
24.02.2021 12:58 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:06
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP sadece lafını ettiği, istismarını yaptığı demokrasinin D'sinden bile nasibini almamış, süzme faşist bir partidir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey