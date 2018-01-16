Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'de Yaşananlar, Ülkemizin, Güney Sınırlarında Maruz Kaldığı Tehditten...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'de Yaşananlar, Ülkemizin, Güney Sınırlarında Maruz Kaldığı Tehditten...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'de yaşananlar, ülkemizin, güney sınırlarında maruz kaldığı tehditten bağımsız değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'de yaşananlar, ülkemizin, güney sınırlarında maruz kaldığı tehditten bağımsız değildir. Türkiye'yi, güney sınırları boyunca, kurmak istedikleri bir terör koridoruyla kuşatmayı hedef alan projenin içerideki bir başka boyutu da CHP eliyle içeride siyaseti kuşatmaktır."

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et