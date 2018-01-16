Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'de Yaşananlar, Ülkemizin, Güney Sınırlarında Maruz Kaldığı Tehditten...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'de yaşananlar, ülkemizin, güney sınırlarında maruz kaldığı tehditten bağımsız değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'de yaşananlar, ülkemizin, güney sınırlarında maruz kaldığı tehditten bağımsız değildir. Türkiye'yi, güney sınırları boyunca, kurmak istedikleri bir terör koridoruyla kuşatmayı hedef alan projenin içerideki bir başka boyutu da CHP eliyle içeride siyaseti kuşatmaktır."