22.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bunlara göre kadın tarlada, bahçede domates toplasın, biber toplasın, böyle olmalı. Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar."

Kaynak: AA