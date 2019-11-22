Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bunlara göre kadın tarlada,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bunlara göre kadın tarlada,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bunlara göre kadın tarlada, bahçede domates toplasın, biber toplasın, böyle olmalı. Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar.

22.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bunlara göre kadın tarlada, bahçede domates toplasın, biber toplasın, böyle olmalı. Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar."

Kaynak: AA
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