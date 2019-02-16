Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp, Ataşehir'de Müfettişlerce Pek Çok Yolsuzluğu Tespit Edildiği İçin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, Ataşehir'de müfettişlerce pek çok yolsuzluğu tespit edildiği için görevden el çektirilen birini aday gösterdi. Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış böyle bir zatın tekrar aday gösterilmesi, sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır. Bunun adı Ataşehir'in aklıyla, izanıyla alay etmektir."

Kaynak: AA