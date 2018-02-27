Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclis Başkanı Bouhadjia'yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cezayir Ulusal Halk Meclis Başkanı Bouhadjia'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir temasları sürüyor. Erdoğan, resmi program çerçevesinde Cezayir Ulusal Halk Meclis Başkanı Bouhadjia'yı kabul etti. - CEZAYİR