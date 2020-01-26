: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e gitti

26.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevindeki basın toplantısının ardından "TC-TUR" uçağıyla saat 10.00'da Cezayir'e hareket etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Cezayir'e gitti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile güçlü bağları bulunan, önemli ekonomik paydaşlardan biri olan Cezayir'i ziyareti, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un geçen yıl aralık ayında göreve gelmesinin ardından bu ülkeye Devlet Başkanı seviyesindeki ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in ardından Gambiya ve Senegal'i de ziyaret edecek.

Kaynak: AA

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