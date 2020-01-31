Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezayir'e devlet başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirerek anlamlı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezayir'e devlet başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirerek anlamlı...

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar İstiklal Marşı'nın okunması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel...

31.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

İstiklal Marşı'nın okunması

ve AK Parti Genel Başkanı 'ın kürsüye çıkması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

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: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cezayir'e devlet başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirerek anlamlı...
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