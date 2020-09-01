Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum'u kabul etti -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u karşılaması ve fotoğraf çekimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u karşılaması ve fotoğraf çekimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kaynak: AA