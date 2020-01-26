Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e geldi.

26.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de

, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle Cezayir'e geldi. Erdoğan, Tebbun tarafından resmi törenle karşılandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------Erdoğan'ın uçaktan inişi-Erdoğan'ın Tebbun tarafından karşılanması-Resmi tören

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Kaynak: DHA
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