CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEZAYİR CUMHURBŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEZAYİR CUMHURBŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

20.12.2020 18:20 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:27
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEZAYİR CUMHURBŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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