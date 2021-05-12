Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Cezayir ilişkileri ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları karşısında uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi için tüm platformlarda girişimlerine devam ettiklerini belirterek, Türkiye ile Cezayir arasında her alanda güçlenen iş birliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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