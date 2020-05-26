Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
26.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:34
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundular. Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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