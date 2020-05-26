Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
26.05.2020 20:52 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede ayrıca yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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