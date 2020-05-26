Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede ayrıca yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA