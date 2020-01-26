Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Libya konusunda müştereken...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Libya konusunda müştereken atılabilecek adımlar ve iş birliği imkanları üzerinde durduklarını bildirdi.
26.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Libya konusunda müştereken atılabilecek adımlar ve iş birliği imkanları üzerinde durduklarını bildirdi.
Kaynak: AA