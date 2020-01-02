Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi'yi kabul etti.

02.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Büyükelçisini kabul etti

, Büyükelçisi Mourad Adjabi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Adjabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Adjabi'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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