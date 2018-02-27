Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı Ouyahia'yla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrası iki devlet arasında imza töreni gerçekleşti. - CEZAYİR