Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrim içi "Babalar Günü" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ailesine sahip çıkmayan hayatına da sahip çıkamaz. Böyle bir insanın da ülkesine ve dünyaya hayırlı işler yapabilmesi aslında mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ailesine sahip çıkmayan hayatına da sahip çıkamaz. Böyle bir insanın da ülkesine ve dünyaya hayırlı işler yapabilmesi aslında mümkün değildir. Buna dikkat edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen "Gençlerle En Baba Buluşma" adlı çevrim içi programda 81 ilden 700 gençle bir araya geldi ve onların sorularını yanıtladı.

"Baba olmanızın Türkiye'nin geleceğine dair hayallerinizdeki etkisi nedir? sorusu üzerine Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak 84 milyon vatandaşın tamamına karşı sorumluluklarının bulunduğunu, sadece vatandaşın değil aynı zamanda 81 vilayetin de sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

Vilayetlerin yollarının, havaalanlarının, hastanelerinin ve okullarının ne durumda olduğunun sorumluluğunu üstlendiklerine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yola çıkarken biz bir söz verdik dört temel direk üzerinde Türkiye'yi inşa edeceğiz diye. Nedir? Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, dış politika vesaire. Bunlar üzerinde yükselen bir Türkiye. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin genelinde 76 üniversitemiz vardı ama şimdi 250 üniversitemiz var. Dikkat edin üniversitemizin olmadığı il yok ama geldiğimizde durum böyle değildi. Bizim zamanımızda üniversite imtihanına giriyorsunuz, on öğrenciden bir tanesi üniversiteye girebiliyordu ama biz iktidara geldikten sonra onda on. Bazıları 'niye bu kadar üniversite' diye soruyor. İşte bunun için. Bütün bunları yaparken bir diğer taraftan da akademisyenlerimizi artırdık. Önce yardımcı doçent diye gidiyordu, biz onu kaldırdık. Yardımcı doçent yok, doçentlik var. Şimdi doktora, doçent ve profesör. Üniversitelerimiz, öğretim üyesi noktasında da sıkıntıyı aşmış vaziyette. Biz 'bu altyapı bile yeterli değil' diyoruz. Bunları da aşacağız. Şu anda Türkiye genelinde okullarımızın sayısına baktığımızda anaokulundan üniversiteye kadar bir gücümüz var."

"Gelecek nesiller bizim yaşadıklarımızı yaşamasınlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık hizmetlerinde muhalefetin aklına bile gelmeyen şehir hastanelerini kurduklarını anımsattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şehir hastanelerine ne gerek var?" sözlerini hatırlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sorduğu soruya bak. Şu salgın döneminde Allah göstermesin şehir hastanelerimiz olmamış olsaydı ne olacaktı halimiz. Şu an Türkiye genelinde hastanemizin olmadığı il yok, bırak onu ilçeler yok. Şu anda dünyada küresel ölçekte baktığımız zaman şehir hastanelerimizi görenler şaşırıyor. Antalya'da eğitim ve araştırma hastanemiz var ama bir de şehir hastanesi yapıyoruz. Şehir hastanesi de bittiği zaman sizin de bakış açınız değişecek. Binali Bey, Ulaştırma Bakanı olduğu zaman Gazipaşa Havalimanı'nı yapmamız, bütün bunlar Antalya turizmini patlattı. Şu anda Antalya turizmde bu konuma gelmişse bunun tek sebebi bu altyapı yatırımlarını yapmamız. Bunlarla beraber Menderes Bey döneminde raylı sistemlerin yapılması, sıradan kendi kendine olmuş şeyler değil. Şuna odaklandık. Bir insan nasıl ailesi özellikle de çocukları için en iyisini isterse biz de Cumhurbaşkanı olarak özellikle en iyisini hedefliyor, bu doğrultuda çalışıyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız bu ülke için daha çok çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor. Gelecek nesiller bizim yaşadıklarımızı yaşamasınlar."

"İlk ve en önemli tavsiyem birbirinizi sevin, birbirinize saygı duyun, birbirinizi sahiplenin"

Erdoğan, bilek güreşi branşında milli sporcu olan Abdüssamet isimli bir gencin kendisini tanıtması üzerine, "Pazuların nasıl bir görelim bakalım." dedi.

Gencin kendisiyle bilek güreşi yapmak istediğini söylemesi üzerine Erdoğan'ın, "Abdüssamet ben öyle kuvvetli değilim geç o işi. Mustafa Varank'ın o tür kabiliyetleri var. Ankara'ya geldiğinde sizi onunla karşı karşıya getiririz." demesi gülüşmelere neden oldu.

Sporcu gencin, "Baba adayı bizlere, bir baba ve dede olarak tavsiyeleriniz nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önce kendini ihmal etme. Sen de çocuk sahibi olacaksın, çocuklarını ihmal etme. Şimdi yeni moda başladı. 30 yaştan önce ne erkekler evleniyor, ne kızlar evleniyor. Geleceğin baba ve anne adaylarına ilk ve en önemli tavsiyem bir defa birbirinizi sevin, birbirinize saygı duyun, birbirinizi sahiplenin, daima yan yana, omuz omuza olun. Ailesine sahip çıkmayan hayatına da sahip çıkamaz. Böyle bir insanın da ülkesine ve dünyaya hayırlı işler yapabilmesi mümkün değildir. Buna dikkat edeceğiz. İnanıyorum ki sizin evlilikte yaş sürecini çok fazla ilerletmeden, gecikmeden evlenmek, bunu hem gençlerimiz hem kızlarımız için söylüyorum. Bir de nikah törenlerinde hep söylerim en az üç çocuk. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var."

Programa katılanlar arasında, okul laboratuvarında geliştirdiği projeyle Amerika'da düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda dünya birinciliği elde eden, Türkiye'de fizik ve kimya alanlarında birincilikleri bulunan Feridun Balaban da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balaban'a her türlü desteğe hazır olduklarını dile getirerek, bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a veya özel kalemine ulaşabileceğini ifade etti.

Erdoğan'a sürpriz şarkı

Program sonunda gençlere teşekkür eden Erdoğan, gençlerin babalarının "Babalar Günü"nü tebrik etti, ebediyete irtihal etmiş babalara Allah'tan rahmet diledi.

Programda, AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz yaparak, müzik dinletisi sundu.

Bursa Karacabey'den bir genç de Erdoğan için bestelediği, sözleri kendisine ait "Koca yürekli adam" şarkısını seslendirdi.

Erdoğan, gençten, şarkının sözlerini daha da geliştirmesini isteyerek, seçim kampanyalarında şarkının kullanılabileceğini söyledi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş