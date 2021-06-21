Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler Filenin Efeleri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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